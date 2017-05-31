Podolski Türkiye'de son kez basının karşısına çıkıyor
Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek.
Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı Cuma saat 15.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Podolski, geçtiğimiz Mart ayında 2 milyon 600 bin Euro'ya Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olmuştu. (Oğuzhan Ort /İHA)
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