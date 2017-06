Podolski: Kalbim hep Galatasaray'da kalacak

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları çok özleyeceğini belirterek, kalbinin hep burada olacağını söyledi. Podoski ayrıca Galatasaray'ın diğer oynadığı takımlardan özel olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları çok özleyeceğini belirterek, kalbinin hep burada olacağını söyledi. Podoski ayrıca Galatasaray'ın diğer oynadığı takımlardan özel olduğunu belirtti.

Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcu Lukas Podolski, yarın oynanacak Atiker Konyaspor maçıyla son sarı-kırmızılı forma ile son maçına çıkacak. Bu karşılaşmadan önce Podolski, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde veda toplantısı düzenledi. Toplantıyı Japonya'dan iki gazeteci de takip ederken, Alman futbolcu için toplantı salonda hazırlanan televizyonda sarı-kırmızılı forma ile attığı gollerin olduğu veda klibi de gösterildi. Yarın son maçına çıkacağını söyleyen Podolski, "Hüzün var. Bir yandan da bu her bitti demek değil. Kalbimde onları taşıyacağım. Profesyonel bir şekilde iki yıl geçti. Böyle de olması gerekiyordu" dedi.



"TÜRK TOPLUMUYLA KİMYAM DA TUTTU"

Her gittiği yerde elinden geleni yaptığını belirten yıldız futbolcu, "Bana gösterilen ilgiyi çok özel hissetmiyorum. Ben gittiğim takımlarda elimden geleni yapıyorum. Bu anlamda Galatasaray'da çok iyi işledi. Ben elimden geleni yaptım. Şampiyonluk kazansaydık daha iyi olurdu. Fakat futbol böyle bir oyun. Galatasaray bundan sonra daha çok başarı kazanacaktır. Türkiye'ye adaptasyonum Köln'de 100 bin Türk yaşadığı için kolay oldu. Oradan yaşam biçimlerini biliyordum. Takıma geldiğiniz zaman hem saha da en iyi şeyleri yapmak hem de toplumda adına iyi şeyler yapmak gerekiyor. Türk toplumuyla kimyam da tuttu. Bu anlamda baktığımızda iki anlamda da tuttu" ifadelerini kullandı.



"BENİ ÜZEN ŞAMPİYON OLAMAMAK OLDU"

Galatasaray'da çok iyi iki yıl geçirdiğini ifade eden Lukas Podolski, "Keyfini çıkardık. 3 tane kupa kazandım. En önemli olan ligi kazamadık ama çok iyi şeyler yaşadık. Kötü bir anı olarak söylemek istemiyorum ama şampiyon olamamak oldu üzdü. Sporun içinde bu var. Yenilgiyi de kabul etmek lazım. Yenilgiyi kabul etmeseydim spor yapmazdım" değerlendirmesinde bulundu.



"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA GALATASARAY'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Japonya'dan sonra ne yapacağını bilmediğini açıklayan Alman futbolcu, "Hayat ne getirir, bilmiyorum. Galatasaray'a ait şunu söyleyeyim. Birçok yerde oynadım ama burası benim için özel oldu. Çok iyi iki yıl geçirdim. Birçok arkadaşlıklar edindim. Buradaki herkesi kalbimde yaşayacağım. Futboldan sonra fırsat olursa genç takım antrenörlük olur, teknik direktörlük olur, Galatasaray'a dönmek isterim. Burası benim için çok özel oldu. Burada çok potansiyel olduğu gördüm. Bunun farkındayım. Futbolu bıraktıktan sonra bu potansiyel için bir şeyler yapabileceğime inanıyorum" diye konuştu.



"BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Galatasaray'daki gösterdiği performansın sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Kendi performansımı kendi adıma değerlendirmeyi sevmem. Takıma olarak 3 kupa kazandık. İyi ve kötü zamanlar oldu. Ben elimden geleni yaptım. Ben iki yıldan memnun. İstatistiklere de baksınlar onlar da iyi duruyor" şeklinde konuştu.



"GÖRÜŞMELER KULÜPLERİN KARARI"

Vissel Kobe'ye transfer ücreti hakkında sorulan soruya da cevap veren Podolski, "Bu konu benim değil. Görüşmeler kulüplerin kararı. Ben orada değildim. 2 yıl önce Arsenal'den 2 milyon 500 bin Euro'ya geldim. İki yıl oynadım. 2 milyon 6 bin Euro'ya Vissel Kobe'ye transfer oldum" dedi.



"JAPONYA'YA GİDECEĞİM TARİH BELLİ DEĞİL"

Japonya'ya gideceği tarihin tam belli olmadığını söyleyen Podolski, "Sezon bitecek ondan sonra ailemle beraber Türkiye'de tatilin tadını çıkaracağım. Tam tarih veremiyorum. Bugün için Japonya'ya mesaj vermek istemiyorum. Yarın maçım var. O maçı başarılı bitirip, Galatasaray taraftarına veda etmek istiyorum. Yarınki maçtan sonra veda etmek istiyorum. Daha sonra çok fırsatımız olacak Japonya'daki taraftarlara 'Merhaba' demek için" ifadelerini kullandı.



"HER SENE ŞAMPİYON OLMAK İÇİN - 100 MİLYONLAR BORÇLU OLMAK YERİNE"

Her sezon giden ve gelen futbolcuların olacağının altını çizen Podolski, "Galatasaray'ın şampiyon olacağı takım yapılacaktır. Öte yandan potansiyeli çok yüksek bir takım. Başarılar gelmediği zaman insan üzülüyor. Burası çok güzel bir şehir 25 milyon insan var. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur ama her sene şampiyonluk için baskı yapmaktansa daha dengeli gitmek gerekiyor. Her sene şampiyon olmak için - 100 milyon borçlu olmak yerine daha dengeli gidip, hem finansı iyi yapıp, hem de başarılı takım yapılacağını ben inanıyorum. Doğru yol budur" açıklamasında bulundu.



"BRUMA İÇİN ALMANYA'DA OYNAMAK İYİ BİR ADIM"

Bruma'nın Almanya'nın RB Leipzing takımına transfer olacağı yönünde sorulan soruya deneyimli futbolcu, "Bruma ayağına geldiği zaman çok potansiyelli bir oyuncu. Burada bir dönem kiralık gidip, gelmiş bir oyuncu. Bu sezon çok iyi bir performans gösterdi. Çok potansiyeli var. Transfer olup, olmadığını bilmiyorum. Onun için Almanya'da oynamak iyi bir adım. Galatasaray için önemli. Her zaman oyuncu almak kadar doğru değerlere satmak da doğru olur" dedi.



"BURAYI ÖZLEYECEĞİM"

Japonya'ya daha önce gittiğini ifade eden Podolski, sözlerine şöyle devam etti:

Güzel bir ülke. Teklif geldiğinde değerlendirmek gerekir diye düşündüm. Avrupa'dan uzak ama benim için yeni bir fırsat ve başlangıç olarak değerlendirdim. Ailemle birlikte de değerlendirince bunun doğru bir hamle olduğuna karar verdik. Burayı özleyeceğim. Kalbim burada kalacak. Buradaki çalışanlar da saatlerini benim için harcadılar. Onları da kalbimde taşıyacağım."

Podolski, ileride Türkiye'ye tatil için sık sık geleceğini de belirtti.



"BURAYA GELEREK DOĞRU ADIM ATMIŞIM"

Son olarak İstanbul hakkında da fikirlerini söyleyen yıldız futbolcu, "İstanbul çok büyük bir şehir. Her yerini çok beğendim. Derbilerden çok etkilendim. 10 yıl sonrası için bir şey söyleyemiyorum. Kendi adıma da; 5 yaşından bu yana futbol oynuyorum. Ailemle çok zaman geçireceğim. Burada 2 yıl gururlu oldum Buraya gelerek çok doğru adım atmışım. Önce Japonya ve sonra futbol bitecek. Daha sonrasını ise şimdilik düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

