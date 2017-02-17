Podolski, Japonya'ya transfer oluyor

Galatasaray'ın, Alman yıldızı Lukas Podolski'nin transferi konusunda Japonya'nın Vissel Kobe takımı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin sezon sonu gerçekleşeceği belirtildi.

Galatasaray'ın, Alman yıldızı Lukas Podolski'nin transferi konusunda Japonya'nın Vissel Kobe takımı ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin sezon sonu gerçekleşeceği belirtildi.

Devre arası transfer döneminde adı transfer söylentilerinden inmeyen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski, takımdan ayrılıyor. Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe tarafından ısrarla istenen Podolski'nin transfer olduğu belirtildi. Anlaşmanın sezon sonu geçerli olacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Vissel Kobe ile transferde 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı iddia edildi.

2015-2016 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Lukas Podolski, geride kalan 2 yılda 62 karşılaşmaya çıktı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı forma ile 30 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

(Oğuzhan Ort/İHA)