Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı sevinç fotoğrafını paylaşarak, rakiplerine göndermede bulundu.
Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı sevinç fotoğrafını paylaşarak, rakiplerine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı takımın Alman oyuncusu Podolski, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesinin ardından paylaştığı fotoğrafla ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın sevinç fotoğrafını paylaşan Alman oyuncu, "2000'den bu yana.. Sıradaki kim?" sözlerini yazdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.