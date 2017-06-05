Podolski'den duygusal veda

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Türk Telekom Stadyumuna ve taraftara veda etti.

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Türk Telekom Stadyumuna ve taraftara veda etti.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Türk Telekom Stadyumu'na veda etti. Ligin son haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçından sonra tribüne çıkarak taraftarlarla veda fotoğrafı çektiren Podolski, son olarak ise sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların stadı için bir veda mesajı yayınladı. Oğluyla birlikte TT Stadyumu'nun çimlerinde oturduğu bir fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, "Bu stadyum ve taraftarlarımız, bizim evimiz oldu. Oluşturduğunuz atmosfer için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

(Uygar Aydın / İHA)