Podolski'den 'ayrılık' açıklaması

Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Lukas Podolski, 'Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil. Tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar' dedi.

Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Lukas Podolski, "Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil. Tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar" dedi.

Sar-kırmızılılar, Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin Japanyo Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye 2 milyon 600 bin Euro'ya transfer olduğu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 2016-2017 sezonunda Vissel Kobe forması giyecek olan Podolski, sosyal medya hesabından transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



"ŞU AN ODAKLANDIĞIM TEK ŞEY, GALATASARAY'A YARDIMCI OLMAK"

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında olan bir fotoğrafı paylaşarak yaptığı açıklamada, "Sezon sonundan itibaren Japonya J-League takımlarından Vissel Kobe'ye transfer olacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu, Galatasaray'a karşı alınmış bir karar değil. Tamamen hayatımdaki yeni mücadele için vermiş olduğum bir karar. Zamanı geldiğinde daha detaylı açıklama yapacağım. Ama şu an odaklandığım tek şey, Galatasaray'a ve harika taraftarımıza yardımcı olmaya devam etmek" diye konuştu.

