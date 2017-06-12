Plazalarda deprem böyle hissedildi

Ege'de 6,2'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Dünya Ticaret Merkezi'nin 17. katında yaşanan panik ve jaluzilerin sallanması saniye saniye kamerala yansıdı.

Ege'de 6,2'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Dünya Ticaret Merkezi'nin 17. katında yaşanan panik ve jaluzilerin sallanması saniye saniye kamerala yansıdı.

Ege'de 6,2'lik depremle birlikte İstanbul'da da büyük panik yaşandı. Özellikle plazalarda büyük panik yaşandı. Cep telefonu görüntülerinde çalışanlar " Deprem oluyor" derken, bu sırada jaluzilerin sallandığı görülüyor.

