Play-off rövanşlarının hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Eskişehirspor-Giresunspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu, yine aynı gün saat 21.30'da başlayacak olan Boluspor-Göztepe karşılaşmasını ise Hüseyin Göçek yönetecek. Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belli olacağı final mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.