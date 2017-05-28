Play-off rövanşlarının hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Eskişehirspor-Giresunspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu, yine aynı gün saat 21.30'da başlayacak olan Boluspor-Göztepe karşılaşmasını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belli olacağı final mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

