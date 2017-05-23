Play-off maçlarının hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak Giresunspor-Eskişehirspor mücadelesini Hüseyin Göçek, yine aynı gün saat 21.30'da başlayacak olan Göztepe-Boluspor karşılaşmasını ise Bülent Yıldırım yönetecek.

Play-off yarı final karşılaşmalarında rövanşlar 29 Mayıs Pazartesi günü, Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belli olacağı final mücadelesi ise 4 Haziran Pazar günü oynanacak.

