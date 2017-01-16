Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından, 'Giresunspor olarak sezon sonuna kadar Play-off hedefi mücadelemiz sürecek' dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından, "Giresunspor olarak sezon sonuna kadar Play-off hedefi mücadelemiz sürecek" dedi.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.
Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. İlk yarının son haftalarında iyi oynamaya başladıkları futbolu sürdürdüklerini belirten İldiz, "Hatırlarsanız devre arasında gerçekten oyuncu arkadaşlarım çok iyi çalıştılar. Gaziantep iddialı bir rakipti çok zor bir müsabakaydı bizim açımızdan ama ilk 10 dakika dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu maçta da özellikle 40. dakikaya kadar müthiş oynadık, golü de bulduk ama son 5 dakika hatalar yapık ve gol yedik. Oyunun ikinci yarısında hemen hemen hiç pozisyon vermedik diye düşünüyorum rakibe, çok iyi mücadele oldu 2. golü de bulduk belki başka goller de olabilirdi ama kazanmamız gereken bir mücadeleydi, kazanarak başlamak çok önemli oyuncularımın üzerinde bu baskıda vardı biliyorsunuz çünkü bu maç birçok şeyi peşinden getiren bir müsabakaydı. Baktığımızda kazandığımız için taraftarlarımıza kazanarak başladığımız için ve 3 puan hediye ettiğimiz için mutluyuz. Giresunspor'un oyuncu ihtiyacı olsa alacaktır kendi imkanları ölçüsünde. Bizim mücadelemiz geldiğimiz gün konuşmuştuk, düzene girmiş Giresunspor olarak sezon sonuna kadar Play-off hedefi mücadelemiz sürecek" dedi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE CEPHESİ
Deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin yaptığı değerlendirmede maçın ilk yarısında ortada bir mücadele olduğunu ama skor yakalamakta sıkıntıları olduğunu söyledi.
Diyadin, "Maçın ilk yarısı bölüm bölüm değerlendirirsek ortada bir maç oldu. İlk yarı 1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Bizim haftalardır skor üretmede yaşadığımız sorun bu maçta da devam etti. Bunun özeti de şu, o bölgede ciddi anlamda sıkıntımız var. İkinci yarıda da Giresunspor 66. dakikada kalemize geldiği pozisyonda golü buldu. Pozisyonun az olduğu maçta iki takım adına da yakaladıklarını değerlendire bilenlerin kazanabileceği bir maçtı. Biz değerlendiremedik ve Giresunspor değerlendirdi maçı kazandı" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe finalde
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe finalde
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'
'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'
Mühendise terörden gözaltı
Mühendise terörden gözaltı
Bahçeli:CHP olmadık yollara sapmıştır
Bahçeli:CHP olmadık yollara sapmıştır
Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu
Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English