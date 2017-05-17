Play-off finalinin tarihi değişti

Daha önce 21 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan Spor Toto 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 23 Mayıs 2017 Salı gününe çekildi.

Daha önce 21 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan Spor Toto 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 23 Mayıs 2017 Salı gününe çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında yapılacak olan ve TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası 23 Mayıs 2017 Salı günü oynanacak. Vodafone Arena'daki maç saat 20.00'de başlayacak.

