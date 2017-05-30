Play-Off finali Antalya'da oynanacak

Eskişehirspor ile Göztepe arasındaki TFF 1. Lig Play-Off Finali'nin oynanacağı stat belli oldu.

Eskişehirspor ile Göztepe arasındaki TFF 1. Lig Play-Off Finali'nin oynanacağı stat belli oldu.

Eskişehirspor ile Göztepe arasındaki TFF 1. Lig Play-Off Finali, 4 Haziran 2017 Pazar günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off finali, saat 21.30'da başlayacak.

