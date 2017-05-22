Play-off final maçının hakemi belli oldu

Spor Toto 2. Lig play-off final maçında Gümaşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Spor Toto 2. Lig play-off final maçında Gümaşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA Kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Özcan olacak.

Gümüşhanespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesini kazanan ekip TFF 1. Lig'e yükselecek.

