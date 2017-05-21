Plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik geri dönüşüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir plastik geri dönüşüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Pelitli köyü yolu üzerindeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasından öğlen saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Fabrikada çalışan işçiler, yangın çıktığını fark edince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, yangının atık depolama alanındaki malzemelerin tutuşmasından çıktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

(Gürcan Yılmaz / İHA)