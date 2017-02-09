Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Plastik boru fabrikasında yangın
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Plastik boru fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik boru fabrikasında yangın çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik boru fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 62. Sokak'ta bulunan bir plastik boru fabrikasında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada gece vardiyasında bulunan 3 işçi, yanık kokusu ile yangını fark ederek kendilerini dışarı attı. İşçiler polis ve itfaiyeyi arayıp yardım istediler. Alevler fabrikayı sararken, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
(Muammer Ay /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan'dan Somalili mevkidaşına tebrik telefonu
Plastik boru fabrikasında yangın
Eski eşine kızıp...
'Türkiye en az Paris kadar güvenli'
İsrail'den Kudüs'te yine skandal karar!
Ormanda yapılan kazıdan bomba malzemeleri çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Dusko Tosic ilk kez konuştu
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan'dan Somalili mevkidaşına tebrik telefonu
Erdoğan'dan Somalili mevkidaşına tebrik telefonu
Plastik boru fabrikasında yangın
Plastik boru fabrikasında yangın
Eski eşine kızıp...
Eski eşine kızıp...
'Türkiye en az Paris kadar güvenli'
'Türkiye en az Paris kadar güvenli'
İsrail'den Kudüs'te yine skandal karar!
İsrail'den Kudüs'te yine skandal karar!
Ormanda yapılan kazıdan bomba malzemeleri çıktı
Ormanda yapılan kazıdan bomba malzemeleri çıktı
Kahraman polis canını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı
Kahraman polis canını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti
Tırın çarptığı motosiklet tutkunu öğretmen hayatını kaybetti
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarından kritik toplantı
MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek
MHP'nin 'hayırcıları' şehirlerde heyet oluşturup kampanya yürütecek
Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
Adalet Bakanı Bozdağ altını çize çize anlattı
Adalet Bakanı Bozdağ altını çize çize anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English