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Plaka mühürlerini darphane basacak
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Plaka mühürlerini darphane basacak

Plaka basımında kullanılan mühürler artık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılacak. İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, böylece sahte plaka ile yapılan terör, cinayet, kapkaç gibi olayların önüne geçileceğini ifade etti.

Plaka basımında kullanılan mühürler artık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılacak. İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, böylece sahte plaka ile yapılan terör, cinayet, kapkaç gibi olayların önüne geçileceğini ifade etti.
Yeknesaklığı sağlamak ve sahte mühür basımını engellemek maksadıyla plaka basımında kullanılan mühürlerin darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından müracaatta bulunulduğunu bildiren İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandığını bildirdi. Sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu yüzden plakaların mevzuata uygun ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Bahattin Korkmaz, bu uygulama ile olumsuz durumların önüne geçilebileceğini ifade etti.

"İNTERNETTEN DAHİ PLAKA BASIYORLAR"
Başkan Bahattin Korkmaz, "Plakalardaki damga mührü şoförler odalarının en mustarip oldukları konudur. Hiçbir yetkisi olmayan şahıslar internetten dahi plaka basıyor. Devletin kanunlarından korkmadan, çekinmeden internetten mühürlü mühürsüz plaka basıyorlar. Plakaları basma yetkisi sadece kanunen belirlenmiş şoförler odalarına aittir, bunun mührü bizde. Her ilin, ilçenin plaka kodları vardır. Bizim kodumuz 16 P'dir. Bu yeni mühürle alakalı daha caydırıcı bir mühür olacağı kanaatindeyiz. Yeni mühürler yapılacak. Büyük ihtimalle sahte plakanın önüne geçilecek. Bunun cezalarının artırılması lazım. Sahte plakalı, sahte mühürlü araçlar terör, cinayet, kapkaç olaylarında kullanılıyor. Yeni mühürlerle bunların önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.
(Salih Bakıcı /İHA)

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