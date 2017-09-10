10.09.2017 15:07 Plak severler bu etkinlikte bir araya geldi

Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri başladı. Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri başladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, İstanbul'un önemli plakçıları ile plakseverleri bir araya getiren "Kadıköy Plak Günleri" başladı. Moda'daki Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 25 plakçı stant açtı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Plak Günleri bu yıl da büyük ilgi gördü. İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen plakseverler, stantları gezerek plakları ilgiyle inceledi. Açılışa katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da stantları gezerek, plakları inceledi.

Geçtiğimiz yıl sanat güneşi Zeki Müren anısına sanatçının kullandığı otomobilinin muadili olan klasik otomobil, Plak Günleri'ne gelen misafirleri karşılamıştı. Bu yıl da Plak Günleri kapsamında usta sanatçı Fikret Kızılok anılıyor. 22 Eylül 2001'de aramızdan ayrılan Fikret Kızılok'un albüm kapağında yer alan 1948 model DeSoto klasik otomobilin muadili, stantları ziyaret eden konukları karşıladı.

(Mustafa Biçer / İHA)

