PKK yöneticisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinden olduğu öne sürülen S.B., Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinden olduğu öne sürülen S.B., Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

PKK/KCK yöneticilerinden olmak suçundan aranan Doğubayazıt Belediye Meclisi eski üyelerinden S.B, Ayvacık sahilinden Midilli adasına kaçmaya çalışırken Sazlıköy bölgesinde ormanlık alanda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şahsın üzerinden 1 cep telefonu ve 605 Amerikan doları ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı.

(Gürkan Düzenli/İHA)