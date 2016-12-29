29.12.2016 23:03 PKK'ya katılmaya giderken yakalandı: Bakın nereden çıktı ?

Bolu Dağı'nda bir dinlenme tesisinde terör örgütü PKK'ya katılmaya gittiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan kadın tutuklandı. Zanlının jandarma ekiplerini görünce otobüsün şoförlerin uyuduğu bagaj kısmında saklandığı ortaya çıktı. Bolu Dağı'nda bir dinlenme tesisinde terör örgütü PKK'ya katılmaya gittiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan kadın tutuklandı. Zanlının jandarma ekiplerini görünce otobüsün şoförlerin uyuduğu bagaj kısmında saklandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsüne yoldan binen ve araçta şüpheli tavırlar sergileyen 19 yaşındaki B.G. adlı kadın, otobüs şoförü tarafından jandarma ekiplerine ihbar edildi. Şahsın canlı bomba olabileceği ihtimaline karşı otobüs TEM Otoyolu Abant Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde durduruldu.

B.G., jandarma ekiplerini fark ederek başka bir otobüse binmek istedi. Ekiplerin kendisini fark ettiğini gören B.G., otobüs şoförlerinin uyudu bagaj kısmına girmek istedi. Vatandaşların uyarıları sonrasında B.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 19 yaşındaki B.B., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(Bülent Velioğlu/İHA)

