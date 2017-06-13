PKK'ya katılacağı sırada yakalanan genç kıza hapis cezası

Bolu'da, üniversite öğrencisi iken PKK'nın dağ kadrosuna katılacağı iddiasıyla geçtiğimiz yıl İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanan Şinda Ayazgün, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da, üniversite öğrencisi iken PKK'nın dağ kadrosuna katılacağı iddiasıyla geçtiğimiz yıl İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklanan Şinda Ayazgün, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 15 Ekim tarihinde PKK'nın dağ kadrosuna katılacağı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınarak İstanbul'a gittiği sırada gözaltına alınan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Şinda Ayazgün, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

İstanbul'da yakalandığı sırada üzerinde terör örgütüne ait dokümanlar ve flash bellek içerisinde yine örgüte ait görüntü ve fotoğrafların bulunduğu Ayazgün hakkında 'terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması bugün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz sanık Şinda Ayazgün'ün katılmadığı durumşad mahkeme heyeti, Ayazgün'ün üzerinde yapılan aramada örgüte ait belge ve dokümanların bulunmasından dolayı PKK/KCK yapılanmasının içerisinde olduğuna kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

(Faruk Çidem/İHA)