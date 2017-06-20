PKK'ya Herekol'da büyük darbe

Şırnak'ın Pervari ilçesi Herekol (Yazlıca) Dağı bölgesinde 8 gündür devam eden operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 38 mağara tespit edilirken, mağaralarda bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Şırnak'ın Pervari ilçesi Herekol (Yazlıca) Dağı bölgesinde 8 gündür devam eden operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 38 mağara tespit edilirken, mağaralarda bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi Herekol (Yazlıca) Dağı bölgesinde, 12 Haziran'da, 3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-1 Operasyonu" ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun zor arazi şartlarına rağmen devam ettiğine dikkat çekilerek, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 38 mağara tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu mağaraların üçünde terör örgütü mensuplarının kış üslenmesinde kullanıldığı değerlendirilmektedir. Mağaralarda arama ve tarama faaliyetleri emniyetli bir şekilde devam etmektedir. Tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda, 1 adet PKMS (Bixi) makineli tüfeği, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 750 adet Bixi mühimmatı, 685 adet Kaleşnikof mühimmatı, 15 adet el bombası, 345 adet büyük tüp, 48 adet küçük tüp, 10 adet EYP düzeneği ve EYP yapımında kullanılan malzeme, 35 adet Kaleşnikof şarjörü, 18 varil mazot, 2 adet Jeneratör, bir adet sabit merkez telsizi, 345 adet büyük pil, 4 adet hilti, 197 karton sigara, örgütsel içerikli doküman, büyük bir miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)