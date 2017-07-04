PKK'ya finans sağlayan 4 iş adamı tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütüne para aktardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iş adamlarından 4'ü tutuklandı.
Diyarbakır'da terör örgütüne para aktardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iş adamlarından 4'ü tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamları M.Ç., C.B., N.S. ve F.B. terör örgütü PKK'ya finans sağlamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Aydın Yorat/İHA)
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