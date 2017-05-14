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PKK'ya darbe üstüne darbe
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PKK'ya darbe üstüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı operasyonlar ve faaliyetlerle PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı operasyonlar ve faaliyetlerle PKK terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor.
TSK'dan 13 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta devam eden operasyonda; tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 jeneratör ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri arasında kalan Şenyayla bölgesinde yapılan operasyonda; 1 tabanca, 1 av tüfeği, 285 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği ile tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ve gıda maddesi ele geçirildi.

HAKKARİ
Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 6 adet LAW tanksavar silahı ve 5 adet el bombası ele geçirildi.

VAN
Van Gevaş'ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 10 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

DİYARBAKIR
Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleri tarafından yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, menfeze yerleştirilmiş sanayi tüpü ve 100 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Diyarbakır Kocaköy'de güvenlik güçleri tarafından yapılan mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, yol kenarına gömülü iki bidon içerisinde 100 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış, telsiz ve kablo komutalı bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

BİTLİS
Bitlis Mutki'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen iki sığınak ve bir depoda çok miktarda gıda maddesi ele geçirildi.

BİNGÖL
Bingöl Solhan'da, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen bir sığınakta, çok miktarda yaşam malzemesi ve gıda maddesi ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Nurhak'ta, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında, tespit edilen bir sığınakta, çok miktarda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

MARDİN
Mardin Kızıltepe'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ŞIRNAK
Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
(Derya Yetim / İHA)

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