PKK'ya darbe! Bestler-Dereler'de 31 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara vermiyor.

Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda örgüte üst üste darbeler vuruldu.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 31 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristler arasında kırmızı listede yer alan Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.