PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında 3 şüpheli şahsın görüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, terör örgütüne ait silah, mühimmat ve terörist kimlikleri ele geçirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında 3 şüpheli şahsın görüldüğü istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, terör örgütüne ait silah, mühimmat ve terörist kimlikleri ele geçirdi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Çermik ilçesi Konuksever ve Bayırbağı köyleri karayolu ayrımında, 3 şüphelinin görüldüğü yönünde istihbarat alınması üzerine, 7 Haziran'da saat 19.30 sıralarında operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerini fark eden şüphelilerin silah ve malzemelerini olay yerinde bırakarak, kaçtıklarının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Havanın aydınlanmasıyla beraber gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde, 2 adet bölücü terör örgütü kimlik kartı, bir adet RPG-7 roketatar, 4 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir adet el bombası, 109 adet muhtelif fişek, bir adet el dürbünü, bir adet radyo ve EYP yapımında kullanılan TOL serisi devre kartı, 7 adet EYP düzeneği, 9 adet elektrikli fünye, 5 adet elektronik devre kartı, bir adet uzaktan kumanda, bir adet EYP yapımında kullanılan saat, 10 metre kablo, 7 adet pil bloğu, birtakım terörist kıyafeti, 2 adet sırt çantası, 2 adet not defteri, bir adet şemsiye, bir adet panço, 2 adet uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Hacı Güneş / İHA)