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PKK'ya ait sığınak imha edildi
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PKK'ya ait sığınak imha edildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'ya ait bir sığınak, içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında PKK'ya ait bir sığınak, içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alınan istihbari bilgiler sonrasında bugün Hasankeyf ilçesi sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda sözde Mava alanı olarak adlandırılan bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde bir adet jelikan 20 litrelik plastik bidon, 2 adet spor ayakkabı, 2 adet şemsiye, 5 kilogram küp şeker, 2 adet ayarlı anahtar, 25 adet zımpara kağıdı ve 40 metre 0,75 milimetre kablo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile imha edilmiştir" denildi.
(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)

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