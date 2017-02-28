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PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
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PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesi için kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesi için kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Şubat 2017'de 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193' operasyonu kapsamında teröristlerin kış üslenmesi olarak kullandıkları değerlendirilen, ilimiz Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde teröristlere ait sığınak içerisinde, çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.
(Ercan Topaç / İHA)

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