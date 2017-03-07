PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen terör operasyonunda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen terör operasyonunda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı birlikleri tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Merkez Oğuldere köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Hasan Kızılboğa-12" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında metruk bir binada yapılan aramada amonyum nitratı EYP yapımında kullanılabilir hale getirmede kullanılan makine, 300 metre elektrik kablosu, 4 adet 200 litrelik EYP yerleştirmede kullanılan bidon, 1 adet 80 litrelik varil, 1 adet ocak (4 gözlü), 4 adet çakmak gazı, 10 adet alüminyum folyo, 2 adet plastik kova ele geçirildi.

(Yılmaz Atar / İHA)