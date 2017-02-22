PKK'ya ait 4 sığınak içindekilerle imha edildi

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 4 sığınak, içerisindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 4 sığınak, içerisindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sason ilçesi sorumluluk bölgesinde BTÖ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde 4 ayrı bölgede BTÖ mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde 1 adet boş jelikon 20 litrelik plastik bidon, bir metrekare izolasyon malzemesi, 20 litre yanık motor yağı, 1 çift mekap ayakkabı ve 2 adet plastik bidon ele geçirilmiştir. Bulunan malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)