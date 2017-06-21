PKK'ya ait 25 ton malzeme ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Tepe'de bir adet basmalı düzeneğin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Siirt'te tespit edilen 3 büyük mağarada 25 ton malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Nirva Seytu Tepe'de bir adet basmalı düzeneğin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Siirt'te tespit edilen 3 büyük mağarada 25 ton malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.

TSK, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında Kuzey Irak Nirva Seytu Tepe'de bir adet basmalı düzeneğin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diğer yandan, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak Çakırsöğüt ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ortaklaşa yürütülen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'nda sağ ele geçirilen örgütün lojistik sorumlusu teröristin yer göstermesi sonucu belirlenen 3 büyük mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 25 ton malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

(İlker Turak /İHA)