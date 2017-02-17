PKK'ya ağır darbe

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlusu Behzat ve Musa kod aldı teröristler ölü ele geçirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana'daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi. Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. (Neriman Çelebi/İHA)
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