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PKK'ya ağır darbe
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PKK'ya ağır darbe

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüte büyük darbe vuruldu.

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüte büyük darbe vuruldu.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır ili Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, 18 Ocak 2017 Çarşamba günü başlayan 'Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu'nun 21 Ocak 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 3 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 adet M-16 Piyade Tüfeği fişeği, 70 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca şarjörü, 71 adet cam şişe içerisinde hazırlanmış konserve, 4 adet 12 kilogram mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, 11 adet akü, bin 100 metre kablo ile yaklaşık 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden toplam 28 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1'i cezaevi firarisi ile 9'u şüpheli bölücü terör örgütü işbirlikçisi olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 10 sığınak, 1 doğal mağara ile 9 malzeme depolama, yaşam alanı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Teröristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet EYP düzeneği tespit edilerek Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

103 ÇUVAL İÇERİSİNDE 2 TON 944 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Açıklamada narko terörizm ile mücadele kapsamında 103 çuval içinde toplam 2 ton 944 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği de belirtildi. Açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 103 çuval ve 20 jelikan bidon içerisinde 2 ton 507 kilogram toz, 437 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 944 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır" denildi.


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