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PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?
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PKK ve YPG'yi korkuttu! Mesud Barzani ne istedi?

ANKARA'da gözler bugün gerçekleşen Mesud Barzani - Binali Yıldırım görüşmesindeydi. Barzani'nin Ankara temasları özellikle YPG ve PKK tarafından yakın takipte. Barzani, Suriye'ye Rojava Peşmergelerini sokmak istiyor.

Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile Çankaya Köşkü'nde biraraya geldi. Barzani'nin gündeminde “Rojava Peşmergeleri”ve Sincar var. Rojava Peşmergeleri YPG'yi, Sincar planı ise PKK'yı korkutuyor.

Mesud Barzani'nin YPG'yi geren Ankara temasları sürüyor. Barzani bugün de Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı olarak Başbakan Binali Yıldırım ile biraraya geldi. 1,5 saat süren Yıldırım ve Barzani görüşmesi çalışma yemeğiyle devam etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mabeyn Köşkü'nde görüşmüştü. Barzani'nin gündeminde Suriye'de Kürtlerin yoğun olduğu bölgelere “Rojava Peşmergeleri” olarak tanımlanan Suriyeli Kürt savaşçıların konuşlandırılması planı var.

Suriye Kürt Ulusal Meclisi (ENKS), Barzani ve Türkiye'nin yardımıyla Rojava Peşmerge gücünü oluşturdu. Ancak, yaklaşık 7 bin kişilik olduğu belirtilen Rojava Peşmergeleri, PYD'nin izin vermemesi nedeniyle Suriye'ye geçemedi.

ABD'nin de YPG'yle çatışma endişesi nedeniyle bu savaşçıların Suriye'ye konuşlanmasına henüz destek vermediği belirtiliyor. Rojava Peşmergelerinin Suriye'ye hangi statüde döneceğine ilişkin geçtiğimiz günlerde YPG ve IKYB yetkililerinin katılımıyla toplantılar yapıldı. Ankara'nın plana sıcak baktığı belirtiliyor.

PKK'NIN YENİ KANDİL'İ SİNCAR MI?

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Terör örgütü PKK Irak'taki koastan faydalanarak Sincar'ı yeni bir Kandil yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütünün bu planını geçtiğimiz günlerde ortaya koymuş ve "Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, müsaade edemeyiz" demişti.

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