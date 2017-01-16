PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!

İzmir Adliyesi'ne PKK, Reina'ya ise DEAŞ saldırdı. Her iki terör örgütünün aynı kaynaktan beslendiği ise kullandıkları kurşunla ortaya çıktı. İki saldırıda da zırh delici çelik uçlu kaleşnikof mermisi kullandıkları belirlendi.

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin canı pahasına teröristlerle çatışarak şehit olmuştu. Olayda zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Fethi Sekin tabancasının son mermisi bitene kadar teröristlerin üzerine gitti ve büyük bir katliamı önledi.

FETHİ SEKİN'İN OTOPSİSİNDE ÇIKTI

Kahraman polis Fethi Sekin'in otopsisi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul'da yılbaşında ünlü eğlence kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı teröristin kullandığı mermi ile İzmir Bayraklı'da adliyeye düzenlenen saldırıda kullanılan merminin aynı tip olduğu ortaya çıktı. Her iki saldırıda da kullanılan mermilerin zırh delici çelik uçlu olduğu belirlendi. Çelik uçlu merminin, diğer kaleşnikof mermisine göre daha fazla etkisinin olduğu, yakın mesafeden atıldığı takdirde çelik yeleğin dahi işe yaramadığı öğrenildi.

AYNI MERMİYİ KULLANAN İKİ ÖRGÜT

İsimleri farklı iki terör örgütünün de saldırılarda aynı mermiyi kullanması dikkat çekerken, DEAŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı. (Takvim)