'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan mahkemede çark etti

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözünü terör örgütü DEAŞ'e karşı söylediğini bu konuşmadan dolayı çok büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP'li Zeydan'ın yargılamasına güvenlik nedeniyle alındığı Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Zeydan, davanın ilk duruşmasına avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Feleknas Uca, Nihat Akdoğan ve Ziya Pir de izledi.

'PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR' SÖZÜNÜ DEAŞ'E KARŞI SÖYLEDİM

Bütün yaşamanın çatışmalar ve acılar içinde geçtiğini belirten Zeydan, "Barış içinde yaşamanın ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum. HDP çözüm sürecini yeniden canlandırmak için defalarca çağrı yaptı. Kardeş kanı akmamalıydı. 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözü manipüle edildi. Ben o sözü asla Türkiye halklarına ve devletine söylemedim. Bu sözlerim yandaş medya tarafından çarpıtıldı. Konuşmamın bütünü incelendiğinde devleti hedef almadığım görülecektir. Bu cümle DEAŞ'a karşı kullanılmıştır, o yönde bir tepkidir. Yaptığım konuşmanın hiçbir yerinde devlete ilişkin bir söz yoktur. Bu söz Türkiye'de DEAŞ'ın saldırılarına destek veren ve DEAŞ kastedilerek yapılan bir konuşmadır. Bu konuşmadan dolayı çok büyük sıkıntılar çektim. Sizin karşınıza çıkmadan mahkum edildim. Asla bir insanın bir damla kanının atmasını istemem. Linç edilmeme rağmen ülkenin geleceği adına kimseye kin ve öfke duymadım" dedi.