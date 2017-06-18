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PKK/PYD Suriye'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı
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PKK/PYD Suriye'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 20 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD tarafından Suriye'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılara bugün bir yenisinin daha eklendiği belirtildi. Saat 01.30 sıralarında Tall Rıfat güneyinde bulunan PKK/PYD terör örgütü mensupları tarafından çok sayıda sivil Suriyeli'nin yaşadığı Mare'ye topçu atışı yapıldığı, sivillerin özellikle ve bilinçli olarak hedef alındığı vurgulandı. Şehrin merkezine isabet eden iki topçu atışı sonucu aynı aileden 4 sivilin öldüğü, 4'ü ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların bölgedeki hastaneler ile Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.
(Abdullah Sarıca / İHA)

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