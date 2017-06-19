PKK/PYD'den Azez ve Mare'ye saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

PKK/PYD terör örgütü tarafından Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen topçu saldırısında aralarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen topçu saldırısında aralarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TSK tarafından, PKK/PYD terör örgütü mensupları tarafından Azez ve Mare yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirilen topçu saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "Sivillerin hedef alındığı anlaşılan saldırı esnasında, Mare şehir merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştır. Yaralı siviller, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır" denildi.

(İlker Turak/İHA )