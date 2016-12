26.12.2016 23:52 PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Denizli'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK'yı övdüğü ve onun propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y. (28), gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Denizli'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK'yı övdüğü ve onun propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y. (28), gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Denizli'nin Kale ilçesinde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 28 yaşındaki M.Y., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. M.Y., düzenlenen operasyonla evinden gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.Y., ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.