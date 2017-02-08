PKK operasyonunda Rus yapımı füze ateşleyicisi ilk defa ele geçirildi!

Mardin'in Nusaybin kırsalında icra edilen arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TANKSAVAR DA BULUNDU

Arama operasyonu sırasında ayrıca Metis M1 tanksavar füze ateşleyici de bulundu.

SURİYE'DEN GELDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

PKK'nın bu silahı ABD'nin YPG için Suriye'ye indirdiği mühimmattan aldığı daha sonra sınırdan Türkiye'ye kaçırdığı tahmin ediliyor.

METİS-M FÜZESİ

Metis-M olarak bilinen füze SSCB tarafından geliştirilen güdümlü tanksavar füzesi. Füzenin NATO'daki adı ise AT-13 Saxhorn-2.. Metis-M sistemi bomba fırlatıcı silahların sahip olduğu menzil, isabet oranı ve ölümcüllüğe sahip bir silah. Sahip olduğu küçük ve hafif yapısından ötürü sistem her türlü arazi şartında hatta akarsu geçişlerinde bile kolaylıkla taşınabiliyor.