08.09.2017 21:13 PKK operasyonunda anne-kız tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan anne ve kızı ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan anne ve kızı ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik dün şafak vakti operasyon yaptı. Polisin eş zamanlı olarak 11 adrese yaptığı operasyonda bir anne ve kızı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Zahide B. ile kızı Perihan S.'nin sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşımlarda bulunduğu ileri sürüldü. Diğer 4 zanlının ise polise el yapımı patlayıcı attığı ve terör örgütü PKK lehine pankart açtıkları iddia edildi.

Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen anne ve kız ile birlikte Mahmut S. tutuklanırken 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe / İHA)

