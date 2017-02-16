Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK operasyonunda 4 tutuklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK operasyonunda 4 tutuklama

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen 14 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 14 şahısın 4'ü savcılık sorgusu neticesinde serbest bırakıldı. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10 şahıstan 2'si örgüt üyeliği, 2'si de örgüt propagandası yapmak suçlarından tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Bozdağ: 'CHP'den beklemiyordum'
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
PKK operasyonunda 4 tutuklama
'Aynı tercihler içindeki partilerle ortak çalışma yapılabilecek'
MHP'den referandum genelgesi: Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilir
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 50 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Putin NATO'yu bombaladı! Bizi çatışmanın...
Erdoğan ve Hulusi Akar beraber namaz kıldı
Erdoğan ve Hulusi Akar beraber namaz kıldı
ABD'den Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye daha fazla destek
ABD'den Fırat Kalkanı'nda Türkiye'ye daha fazla destek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Bozdağ: 'CHP'den beklemiyordum'
Bakan Bozdağ: 'CHP'den beklemiyordum'
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
PKK operasyonunda 4 tutuklama
PKK operasyonunda 4 tutuklama
'Aynı tercihler içindeki partilerle ortak çalışma yapılabilecek'
'Aynı tercihler içindeki partilerle ortak çalışma yapılabilecek'
MHP'den referandum genelgesi: Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilir
MHP'den referandum genelgesi: Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilir
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 50 ölü
Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 50 ölü
İlk yarı sessiz bitti
İlk yarı sessiz bitti
FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı serbest
FETÖ'den gözaltına alınan vali yardımcısı serbest
Bakanlık Bağdat'daki terör saldırısını kınadı
Bakanlık Bağdat'daki terör saldırısını kınadı
Bakanı Çavuşoğlu 'Suriye' konulu toplantıya katılacak
Bakanı Çavuşoğlu 'Suriye' konulu toplantıya katılacak
CHP'den AK Parti'ye destek
CHP'den AK Parti'ye destek
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English