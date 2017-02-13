13.02.2017 13:32 PKK operasyonunda 28 gözaltı: 3'ü üst düzey yönetici

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün üst düzey yönetici olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Akçakale'de gözaltına alınan 3 kişinin PKK/PYD terör örgütünün üst düzey yöneticileri olduğu iddia edildi.



