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PKK operasyonunda 28 gözaltı: 3'ü üst düzey yönetici
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PKK operasyonunda 28 gözaltı: 3'ü üst düzey yönetici

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Akçakale'de gözaltına alınan 3 kişinin PKK/PYD terör örgütünün üst düzey yöneticileri olduğu iddia edildi.
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