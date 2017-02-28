PKK operasyonunda 10 tutuklama

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Manisa merkezli Turgutlu, Aydın ve İzmir'de daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ile Mehmet G., Mehmet D., Evren A., Berfin Ç., Berivan A., Celal A., Mehmet G., Mehmet Ali C. ve Sabri Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

