PKK'nın üst düzeyi budanıyor! Ödüllü listeler kısalıyor....

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı terörden arananlar listesinde yer alan ve başına ödül konulan ya da örgüt yöneticisi olan 150 terörist, 1 Eylül 2016'da başlatılan operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirildi. Çoğu operasyonlarda teröristlerin bazıları sağ yakalanırken bazıları da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütlerinin hain planlarına darbe vuran halk ihbarları ve istihbarat birimlerinin özverili çalışmaları neticesinde hainler için yolun sonu göründü. Bu kapsamda başına 1.5 milyon ödül konulan mavi listeden 7, başına 1 milyon ödül konulan yeşil listeden 13, başına 600 bin ödül konulan turuncu listeden 6, başına 300 bin ödül konulan gri listeden 46, ödül listesinde isimleri olmayan üst düzey 78 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece başlarına toplamda 39 milyon 300 bin liralık ödül konulan teröristler öldürülmüş oldu.

1 Eylül'den sonra başlayan operasyonlar terör örgütü PKK'nın kontrolünü ve gücünü kaybetmesini, psikolojik çöküş ile fiili bitişin başlamasını hızlandırırken, üst düzey teröristlerin bir bir yok olması Kandil'in organize hareket kabiliyetini azalttı, bitişe bir adım daha yaklaştırdı. Bunu anlayan Kandil'deki terörist başları kendilerine koruma kalkanı oluşturarak, dağda köstebek gibi sürekli yer değiştirip gizlenmenin derdine düştü.

Elleri şehitlerimizin kanına bulaşan yönetici konumundaki 150 teröristin etkisiz hale getirilmesi ise ölüm korkusu ve dağılma endişesine düşen Kandil'i telaşlandırdı. Güvenlik güçlerine teslim olan veya yakalanan teröristlerin PKK'nın mühimmat depolarını, mağaralarını, gizli planlarını deşifre etmesi, örgütte çözülmeyi seri şekilde hızlandırdı.

İŞTE O LİSTELERDEKİ ÖLDÜRÜLEN İSİMLER

MAVİ1.5 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ 7 TERÖRİST

- Şerif Başboğa- Gap-Rıha Sorumlusu: 21 Eylül 2017'de Mardin'de öldürüldü.

- Umut Hocaoğlu- Sözde Dersim Eyaleti Üçlü Yürütmesinde Görevli: 07 Kasım 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Nevzat Gündüz-Sözde Orta Saha Halkla İlişkiler ÖSB/YPS Sorumlusu: 24 Kasım 2016'da Diyarbakır'da öldürüldü.

- Salih Kaplan-Sözde Mardin Eyaleti Sorumlusu: 01 Mart 2017'de Mardin'de öldürüldü.

- İsa Teres-Sözde Erzurum Eyaleti Sorumlusu: 03 Kasım 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Hasan Turan- Sözde Botan Saha Mardin Eyaleti Sorumlusu: 29 Kasım 2016'da Mardin'de öldürüldü.

- Yılmaz Kes- MKP Tunceli Ovacık Bölge Sekreteri: 1 Ağustos 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

YEŞİL 1 MİLYON TL ÖLDÜLL 12 TERÖRİST

- Mehmet Nuri Özen-Sözde Garzan Eyaleti Güroymak Sorumlusu: 11 Ekim 2016'da Bitlis'te öldürüldü.

- Mehmet Zana Özcan-Sözde Garzan Eyaleti'nden: 23 Ekim 2016'da Bitlis'te öldürüldü.

- Ahmet İpek-Sözde Cilo Eyaleti Sözde Oramar Taburundan: 19 Ekim 2016'da Hakkari'de öldürüldü.

- Cahit Beyhan-Sözde Garzan Eyaleti, Eyalet Karargahı, Halkla İlişkiler ve Öz Savunma Birimi Sorumlusu: 23 Ekim 2016'da Bitlis'te Öldürüldü.

- Edip Yetüt-Sözde Amed Eyaleti Özel Kuvvetlerden: 6 Mart 2017'de Diyarbakır'da öldürüldü.

- Veli Temirci- Sözde Amanos Saha Adıyaman Açılım Grubu Sorumlusu: 28 Nisan 2017'de Adıyaman'da öldürüldü.

- Abdurrahim Aslan- Botan Eyaleti Besta Cephesi eski sorumlusu: 27 Mayıs 2017'de Van'da öldürüldü.

- Zeynal Leblebici-Sözde Şenkaya-Göle Grup Sorumlusu: 17 Haziran 2017'de Erzurum'da öldürüldü.

- Şahabettin Çorak-Amed Eyalet Yürütmesinde Sorumlusu: 27 Haziran 2017'de Bingöl'de öldürüldü.

- Hakan Kızıl-Sözde Amed Eyaleti Lojistik ve Maliye Sorumlusu: 29 Haziran 2017'de Diyarbakır'da öldürüldü.

- Ferit Polat-Serhat Eyaleti Kuzey Alan Sorumlusu: 7 Temmuz 2017'de Kars'ta öldürüldü.

- Ali Ülaş-Garzan Eyaleti Hizan Alan Sorumlusu: 17 Temmuz 2017'de Bitlis'te öldürüldü.

TURUNCU600 BİN TL ÖDÜLLÜ 5 TERÖRİST

- Faik Güçlü- Sözde Botan Saha Kato Jirka (İncebel) sorumlusu: 4 Ekim 2016'da Şırnak'ta öldürüldü.

- Hüseyin Ertürk-Sözde Dersim Saha Doğu karargahı İl Merkez Gücü Sorumlusu: 17 Ekim 2016'da Tunceli'de öldürüldü.

- Abdulnasır Kaplan- Sözde Botan Saha Botan Eyaleti Besta Cephe Sorumlusu: 20 Ekim 2016'da Şırnak'ta teslim oldu.

- Ahmet Tekin-Sözde Garzan Eyaleti - Güroymak Gücü Sorumlusu: 14 Ocak 2017'de Bitlis'te öldürüldü.

- M. Füdeyil Aydın- Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Bulanık/Malazgirt Grup Sorumlusu: 27-28 Nisan 2017'de Tunceli'de öldürüldü.

GRİ 300 BİN TL ÖDÜLLÜ 46 TERÖRİST

- Ecevit Temel-Sözde KCK Konseyi Denetleme Üyesi: 17 Eylül 2016'da Hakkâri'de öldürüldü.

- Ali Fırat Yaşar-Sözde Karadeniz Açılım Grubu sorunlusu: 29 Eylül 2016'da Sivas'ta öldürüldü.

- Hamdullah Zengin- Sözde Karadeniz grubunda: 19 Ekim 2016'da Erzincan'da yaralı olarak yakalandı.

- Selman Tiryaki- Sözde Karadeniz grubunda: 19 Ekim 2016'da Erzincan'da öldürüldü.

- Muhammet Mustafa Aslan-Sözde Suriye'de PYD Afrin Bölgesinde mayıncı: Ekim 2016'da Afrin'de öldürüldü.

- Selim Aybar-Sözde Cilo Eyaleti Yüksek Öz Savunma Sorumlusu: 21 Kasım 2016'da Hakkari'de sağ yakalandı.

- Hakkı Turgay-Sözde Mardin Eyaleti Kızıltepe YPS Sorumlusu: 25 Kasım 2016'da Batman'da sağ yakalandı.

- Bilgehan Karpat- DHKP-C militanı: 22 Ocak 2017'de Tekirdağ'da öldürüldü.

- Behdin Bilen-Botan Saha Herekol Alanı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu: 28 Temmuz 2017'de Siirt'te teslim oldu.

- Besna Kartal-Nazımiye Gücü YJA-STAR Sorumlusu: 2 Kasım 2017'de Tunceli'de sağ yakalandı.