PKK'nın üniversite yapılanmasına 7 ilde operasyon

Kırşehir merkezli 7 ilde PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 7 ilde PKK'nın üniversite yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırşehir TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik çalışma başlatıldı. Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) öğrenim gören öğrenciler arasında örgütlenerek, mezun olduktan sonra başka illerde görev verildiği ileri sürülen PKK terör örgütü mensuplarına yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi. Üniversite öğrencilerinden M.Ü., M.V.A., C.Y., M.K., B.G., V.Z., E.K., M.K., F.A., Kırşehir'de, aralarında mezunların da bulunduğu zanlılardan M.D. Mersin'de, Ö.H. Ankara'da, S.Ş., ve Ç.Y., İstanbul'da, M.K. Muş'ta, A.Y. Batman'da, N.Y. Ağrı'da, S.K. ise Siirt'te gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait doküman, afiş, bayrak ve belgeler ele geçirildi. Kırşehir'e getirilen ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden K.K.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Enderhan Öz/İHA)