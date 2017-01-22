PKK'nın tuzakladığı mayın 2 çocuğu yaraladı

Şırnak Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şırnak Valiliği, 2 çocuğun yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 2 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış ve tedavi altına alınmışlardır. Çocuklarımızın ailelerine geçmiş olsun dileklerimizle, çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.