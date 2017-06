'PKK'nın tüm inlerine girildi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kato Dağı'nda yürütülen terör operasyonlarında bakanlığa ait kurumlardaki iş makinalarının kullanılması ile ilgili olarak, 'Artık bütün PKK'nın inlerine girildi. Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilincekler, kadar başka çaresi yok' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kato Dağı'nda yürütülen terör operasyonlarında bakanlığa ait kurumlardaki iş makinalarının kullanılması ile ilgili olarak, "Artık bütün PKK'nın inlerine girildi. Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilincekler, kadar başka çaresi yok" dedi.

Bakan Eroğlu, Ramazan Bayramı tatili geçirmek üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, Dinar ilçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatica Özkal, Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Hocalar Belediye Başkanı Ali Aslan, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma töreni öncesi Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Efendim Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda bakanlığa bağlı kurumların iş makinaları da kullanılıyor, terörle mücadele kapsamında yapılan bu faaliyetler ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı. Terörle mücadelenin bütün kamu kurumlarının destekleri ile sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Bakan Eroğlu, hükümetin terörü bitirmede kararlı olduğu vurgusunda bulundu. Bakan Eroğlu, "Özellikle tabi burada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, köy korucularımız gerçekten cansiparane bir mücadele veriyor. Artık bütün PKK'nın inlerine girildi. Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilinceye kadar başka çaresi yok. Teslim olanları da koruyoruz. En güzel şekilde teslim alıyoruz. Bu teröristlere şunu tavsiye ediyorum yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti çok büyük bir devlettir onlar gibi binlerce terörist gelse hiç bir kıymeti yok. Onları etkisiz hale getiririz. Başkalarının gazına gelerek düşmanlar ülkemizin bütün milletimizin bütün unsurlarını özellikle mahvetmek için düşman devletlerin verdiği silahları kullanarak böyle bir eyleme girişmesinler. Bir an önce teslim olsunlar. Yoksa bizim güçlerimiz onları tamamen etkisiz hale getirecek bir güçte ve kuvvettedir. Artık en modern teknolojilerle insansız hava araçları, güdümlü mermiler, atak helikopterleri var. Sadece silahlı kuvvetler değil, kamu kurumlarının da bu şekilde yolların açılması ve mağaraların kapatılması konusunda destek veriyor" dedi.



"MÜCADELEYE MİLLETİMİZ TAM DESTEK VERİYOR"

Terörle mücadeleye milletin tam destek verdiğini ve bütün dağlarda şanlı Türk bayrağının dalgalandığını belirten Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"Bizim mesela gerek Devlet Su İşleri (DSİ) gerek ormanın araçları hem Fırat Kalkanı operasyonunda hem de bu mağaralarda dağlarda faaliyet gösteriyor. İnşallah hedefimiz bunlara mağaraları, dağları dar edeceğiz. Artık bütün dağlarda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Mücadeleye milletimiz tam destek veriyor. Burada karşılaştığım askerler var bizde bir an önce gidip orada hainlere karşı mücadele etmek için hazırız diyor. Tatilde bile bir an önce gitmek istiyorlar. İşte bu millet böyle bir millet.Bu şanlı bayrak Türkiye'nin her yerinde dalgalanacaktır, bundan hiç kimse tereddüt etmesin."



BAKAN EROĞLU'NDAN BOĞULMA VAKALARI İLE İLGİLİ UYARI

Bakan Eroğlu, bir başka gazetecinin yaz mevsiminin gelmesi ile baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarını hatırlatması üzerine ise ailelere bu konuda uyarılarda bulundu. Sulama kanalı, baraj ve göletlere yüzmek için girilmesinin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Bütün baraj ve kanalların etrafına burada suya girmek tehlikelidir diye yazıyoruz. Hele kanallarda çocuklar bilmiyor kanallarda en az 1-2 metre saniye büyük bir su akımı var. Kanala giren çocuk yüzme bilse bile kurtulması imkansız. İkaz ediyoruz ama maalesef giriyorlar. Bu maksatla bazı yerlerde kanalların etrafına çocukların girebileceği Batman'da falan çok ölüm vardı. Oraya havuzlar yaptık. İnşallah bu havuzların sayısını artıracağız. Bir de vatandaşlardan istirhamım şu, sakın ha kanallar çok tehlikelidir, çocuklar hiç bir şekilde kanala girmesin. Baraj ve göletlere gelince baraj ve göletlerdeki su seviyesi yükselip alçalıyor. Bilhassa kışın su yükseliyor, yazın azalmaya başlıyor. İşte oradaki kısımda ister istemez yumuşak zemin oluyor bataklık oluyor. Dolayısıyla çocuk girdiği zaman çıkamıyor. Özellikle istirham ediyorum tehlikeli yerlere çocuklar girmesin. Tembih edilsin Zaten pek çok şehirde yüzme havuzları yapıldı Afyonkarahisar'da da var. Ayrıca talep ederlerse bizde bazen dere kenarlarına yüzme havuzu gibi birtakım tesisler yapabiliriz. Bunlara aman dikkat edilsin çünkü çok üzülüyoruz çocuklar giriyor ve boğuluyor. Yüreğimiz dağlanıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, açıklamalarının ardından bayramlaşma törenine katılarak vatandaşlar ile bayramlaştı.

(Ali Bayar - Çağrı Kaya - Gökten Ceylan / İHA)