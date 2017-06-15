PKK'nın sözde Şenkaya sorumlusu öldürüldü

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar ve Çamlıalan köyü kırsalında gerçekleştirilen 'Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonunda biri ölü 5 terörist ele geçirildi. Öldürülen teröristin PKK'nın sözde Şenkaya sorumlusu olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar ve Çamlıalan köyü kırsalında gerçekleştirilen 'Tümgeneral Aydoğan Aydın' operasyonunda biri ölü 5 terörist ele geçirildi. Öldürülen teröristin PKK'nın sözde Şenkaya sorumlusu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı komando ve özel harekat timlerinin başlattığı operasyonda ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Biri ölü 4'ü yaralı toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda ölü ele geçirilen teröristin PKK'nın bölgede önemli ismi olan örgütün sözde Şenkaya-Göle sorumlusu 'Hakkı' kod Yasin Atsak olduğu öğrenildi.

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonda 1 adet Mp-15 piyade tüfeği, Mp-15 piyade tüfeğine ait 180 adet mermi, Mp-15 piyade tüfeğine ait 7 adet şarjör, 58 adet kaleşnikof mermisi, Muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.

