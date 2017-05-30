Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
PKK'nın sözde 'Özel Güç Sorumlusu' öldürüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

PKK'nın sözde 'Özel Güç Sorumlusu' öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde Özel Güç Sorumlusu düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın sözde Özel Güç Sorumlusu düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, Ovacık ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-231" operasyonu düzenledi. Timler, operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu olan Suriye uyruklu Ruhat Diyar kod adlı terörist ölü olarak ele geçirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde ise 1 M-16 tüfek, 1 el bombası, 5 adet şarjör,100 det mermi, 1 adet hafıza kartı ve radyo ele geçirildiği öğrenildi.
Tunceli Valisi Osman Kaymak,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları yakalamak,etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak,barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında terör örgütü mensubu bir grupla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada Ruhat kod adlı sözde Ovacık Özel Güç Sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi"dedi.
Bölgede, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği kaydedildi.
(Ercan Topaç / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dolar ve euro güne nasıl başladı ?
10 bin personelle dev operasyon
PKK'nın sözde 'Özel Güç Sorumlusu' öldürüldü
12 saatte görevden ayrıldı
Eski Yunan Başbakanının ailesini aradı
İzmir'de feci kaza: 3 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı değişiyor!
Emeklilik yaşı değişiyor!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dolar ve euro güne nasıl başladı ?
Dolar ve euro güne nasıl başladı ?
10 bin personelle dev operasyon
10 bin personelle dev operasyon
PKK'nın sözde 'Özel Güç Sorumlusu' öldürüldü
PKK'nın sözde 'Özel Güç Sorumlusu' öldürüldü
12 saatte görevden ayrıldı
12 saatte görevden ayrıldı
Eski Yunan Başbakanının ailesini aradı
Eski Yunan Başbakanının ailesini aradı
İzmir'de feci kaza: 3 ölü
İzmir'de feci kaza: 3 ölü
Otomobil çarpıp kaçtı: Anneanne yaralandı, torunu öldü
Otomobil çarpıp kaçtı: Anneanne yaralandı, torunu öldü
Terör suçları için 7 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi
Terör suçları için 7 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı
3 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
3 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
500 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu
500 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English