PKK'nın sözde Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi

Muş'ta terör örgütü PKK'nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.

Muş'ta terör örgütü PKK'nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütü adına faaliyet gösteren (sözde Bulanık/Malazgirt) grubunun deşifre edilmesi amacıyla Bulanık ilçesi Meşeiçi ve Seçme köylerinde tespit edilen 28 şüphelinin adresinde eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Aramada kalaşnikof marka tüfek, 40 kalaşnikof fişeği, ruhsatsız tabanca, 108 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, 5 örgütsel kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. 28 şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

(Nejdet Armağan/İHA)